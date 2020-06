Zwevegem schuift 12 hectare naar voor als mogelijke industriezone: ‘En dan beweren dat je open ruimte wil bewaren? Belachelijk!’ Joyce Mesdag

07u25 0 Zwevegem Het gemeentebestuur van Zwevegem heeft 12 hectare landbouwgebied opgegeven als mogelijke locatie om er in de toekomst een industriegebied te realiseren. Deze denkpiste moest nog even onder de radar blijven, maar Groen Zwevegem brengt het nieuws nu naar buiten. “Zogezegd open ruimte zoveel mogelijk willen bewaren, maar dan dergelijke beslissingen nemen, dat is toch belachelijk?”, zegt Yves De Bosscher.

Het was in de gemeenteraad vorige week dat raadslid Yves De Bosscher polste of Zwevegem bij de provincie een zone had naar voren geschoven als mogelijk ‘zoekgebied’. “De Provincie heeft immers bij alle steden en gemeenten gevraagd of er op hun grondgebied nog zones zijn die op termijn plaats kunnen bieden aan bedrijven”, zegt De Bosscher. “Burgemeester Doutreluingne wilde geen antwoord geven op mijn vraag. ‘Vertrouwelijke info’, klonk het. Dus zijn we zelf maar op onderzoek getrokken.”

Er blijkt inderdaad een zone te zijn die Zwevegem heeft aangereikt als ‘zoekzone’: de 12 hectare ingesloten door de Deerlijkstraat, N391, de Gaversstraat en de grens met Harelbeke. “En dat stemt ons hoogst ontevreden”, zegt De Bosscher. “In het meest recente onderzoek naar beschikbare ruimte voor industrie in onze provincie, werd duidelijk vastgesteld dat in de subregio Kortrijk, waartoe Zwevegem behoort, nog voldoende industrieterrein beschikbaar is, of binnen lopende planningsprocessen beschikbaar kan komen. Waarom zou je dan nog extra ruimte willen aansnijden?”

Groen verwijst bovendien naar het voornemen van het huidig bestuur om de open ruimte zo veel mogelijk te bewaren. “Het is het laatste stukje open ruimte hier in het noorden van Zwevegem. Het sluit bovendien aan op het open ruimtegebied Kanaal Gavers op het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Waarom zou je dat dan willen opgeven? Terwijl je jezelf tot klimaatgemeente bombardeert en bij hoog en bij laag het belang van open ruimte benadrukt? Dat is toch belachelijk? En dan nog volledig onder de radar willen houden?”

Burgemeester Doutreluingne bevestigt de plannen. “Maar ik betreur dat dit aan het licht werd gebracht. De contacten met de Provincie en de regering zijn nog lopende. Ik wil echter benadrukken dat dit een piste is voor in de verre toekomst. Het is bijlange niet zeker dat dit een piste is die ooit bewandeld zal worden. De reconversie van bestaande industriegebieden is nog altijd hetgeen we in eerste instantie plannen te doen. Nieuwe open ruimte aansnijden gebeurt enkel als het écht niet anders kan. Maar het is een van de verantwoordelijkheden van een gemeente om op haar eigen grondgebied ook in de verdere toekomst voor ruimte voor bedrijven en plaats voor tewerkstelling te zorgen. En als je dat niet doet, en niet op lange termijn denkt, dan is dat het verkeerde beleid. Maar ik benadruk dat het verre van zeker is dat deze piste wordt weerhouden.”