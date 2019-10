Zwevegem schrapt gevelpremie Joyce Mesdag

30 oktober 2019

20u30 0 Zwevegem Handelaars kunnen géén gevelsubsidie meer krijgen voor werken aan hun handelspand. De gemeenteraad heeft het reglement voor de toekenning ervan geschrapt.

Handelaars konden sinds januari vorig jaar een premie krijgen van maximum 7500 euro als ze renovatiewerken uitvoerden aan de gevel van hun handelspand. “De gemeente kon voor de helft van de premies zelf rekenen op een subsidie van Vlaio, gedurende een periode van 3 jaar en voor een bedrag tot maximaal 56.250 euro”, zegt schepen Raf Deprez (CD&V). “Sedert 2018 werd voor 20 handelspanden een aanvraag voor gevelrenovatie goedgekeurd. Er werd reeds 52.471,64 euro verbruikt van het budget van Vlaio. Met de aanvragen erbij geteld die nu al binnen zijn maar nog niet uitbetaald, is het volledige budget van Vlaio uitgeput. Ook de voorziene kredieten van het gemeentebestuur voor het kalenderjaar 2019 zijn uitgeput.”

“Bovendien zijn we van mening dat de gevelpremie haar doel wat mist”, zegt Deprez. “In een aantal dossiers betaalt de gemeente onder meer voor het vernieuwen van het schrijnwerk van bepaalde panden. Dat is die mensen hun goed recht. De mogelijkheid was er, ze hebben die gegrepen. We willen de kernen opwaarderen, maar we hebben niet het gevoel dat deze gevelpremie de manier is om dat te doen.”

Voormalig schepen Edyy Defoor (N-VA), zelf ook handelaar, gaf aan erg teleurgesteld te zijn in de beslissing van het bestuur. Volgens raadslid Yves Debosscher (Groen) was het niet correct om te stellen dat de premie zijn doel voorbijstreefde. “Als je kijkt naar hoeveel panden er vernieuwd zijn mede dankzij die gevelpremie, dan kan je dat toch min of meer een succes noemen. Waarom keren we dan niet terug naar het oude reglement? Of waarom komt er geen nieuw initiatief?

Deprez verzekerde dat zeker nagedacht wordt over nieuwe initiatieven, initiatieven die ook handelaars buiten de kernen ten goede zouden komen. “We moeten meer durven inzetten op beleving, en niet enkel aan ‘stenen’ denken.”