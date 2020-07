Zwevegem organiseert kleinschalig optreden voor Guldensporenviering Joyce Mesdag

03 juli 2020

17u29 0 Zwevegem Optredens gemist? Op zondag 12 juli kan je in Zwevegem genieten van een set van Augustijn Vermandere en Frank Vander linden, naar aanleiding van de Guldensporenviering. Maar wie erbij wil zijn zal zich moeten haasten, want er zijn door de coronamaatregelen maar 350 zitplaatsen.

“Het Theophiel Toyeplein wordt afgesloten, en daar worden ongeveer 350 zitplaatsen voorzien, telkens met de nodige afstand tussen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “De Guldensporenviering moet immers volledig coronaproof kunnen gebeuren. Het publiek laten rechtstaan, is geen optie. Niets organiseren is uiteraard de beste garantie om problemen te voorkomen. We willen echter voor animatie zorgen. Hiervoor zullen trouwens de nodige mensen en middelen worden ingezet. Daarnaast rekenen we ook op het gezond verstand én de burgerzin van de inwoners.”

Augustijn Vermandere treedt op vanaf 17.30 uur, Frank Vander linden staat om 20 uur op het podium. Het officieel gedeelte, met een toespraak door schepen van Cultuur Isabelle Degezelle en het Vlaams volkslied, is gepland rond 19 uur.