Zwevegem maakt 550.000 euro vrij voor inwoners die lijden onder coronacrisis Joyce Mesdag

25 april 2020

21u58 5 Zwevegem Zwevegem maakt 550.000 euro vrij om er inwoners mee te steunen die lijden onder de coronacrisis, en stelt een coronaherstelplan op.

“Er zijn collega-gemeenten die uitpakken met een bon voor alle inwoners om er de lokale handelaar mee te steunen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Die piste wilden wij niet bewandelen. Ten eerste willen wij liever middelen inzetten om er specifiek de noodlijdende inwoners mee te helpen, en ten tweede willen we ook vooral de handelaars helpen die het zwaarst lijden onder de crisis. Zo’n bon kan je in principe ook uitgeven in een supermarkt of in een slager of bakker, en die zaken zijn nooit dicht geweest.”

Dus kiest Zwevegem er drie groepen uit die een deeltje van die 550.000 euro zullen krijgen. “Dat zijn vooral de sociaal kwetsbare gezinnen in onze gemeente, de lokale handelaars, en de verenigingen. Verenigingen die hun inkomsten zagen kelderen doordat een evenement niet kon doorgaan, bijvoorbeeld.”

De manier waarop de centen verdeeld zal worden, wordt de komende weken beslist. “Daarnaast maken we ook een coronaherstelplan op. Samen met alle partijen van de gemeenteraad gaan we overleggen over flankerende maatregelen. De betaaldatum van onze belastingen wat achteruit schuiven bijvoorbeeld, concessies niet aanrekenen als zaken niet open zijn geweest,… en zelfs de opcentiemen eventueel verlagen zal ter tafel komen. Maar van die maatregelen staat nog niets vast.”