Zwevegem laat het gras groeien: ‘Verrijking van de biodiversiteit’ Joyce Mesdag

21 januari 2020

16u57 0 Zwevegem Zwevegem zal de gazons in de gemeente dit jaar maar 2 à 3 keer maaien. ‘Extensief grasbeheer’ heet dat. “Hierdoor krijgen bloeiende kruiden en planten de kans om te groeien tussen al die grassprieten. Vanzelfsprekend zorgen we wel voor nette boorden en geschoren graspaden”, zegt Kristof Vromant, schepen van groenbeleid.

“Door een gazon minder te maaien, zoeken we niet enkel naar verrijking van de biodiversiteit maar ook de verscheidenheid qua uitzicht, bruikbaarheid en invulling van de bewuste plek. Zo kan een lang grasveld met een kortgeschoren graspleintje ook een spannende speelomgeving zijn.”

Een extensief grasveld is natuurlijk geen vrijgeleide voor onkruiden, gaat Vromant verder. “Zo zal bijvoorbeeld akkerdistel maximaal verwijderd worden. Andere (on)kruiden kunnen dan weer ecologisch interessant zijn en minder hinderlijk naar uitzaaiing. We gaan op zoek naar de juiste toepassing op de juiste plek, maar vragen hierbij ook inspanningen van de burger. Want zo’n extensief beheerd grasland ziet er natuurlijk een pak anders uit. Slordiger volgens de ene, natuurlijker volgens een ander. En ja, soms zal een geliefde plekje er plots heel wat anders uitzien. Maar als je goed kijkt, zal je merken dat er heel wat meer leven in dat grasland zal zitten.” Meer info op www.zwevegem.be/nieuws/zwevegem-gaat-extensief.