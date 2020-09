Zwevegem krijgt wereldwinkel-hoekje in kringloopwinkel Joyce Mesdag

28 september 2020

22u49 0 Zwevegem Zwevegem krijgt volgende maand ook een wereldwinkel. In de kringloopwinkel wordt een hoekje ingericht waar fairtrade artikelen verkocht zullen worden. Het is het OCMW van Zwevegem die de medewerkers zal aanleveren die de wereldwinkel zullen uitbaten.

“De gemeente zal in de plaatselijke wereldwinkel zelf ook inkopen doen, bijvoorbeeld wanneer het personeel een attentie krijgt, wanneer we een attentie aankopen voor trouwkoppels of nieuwe inwoners, enz. We zullen ook de inwoners sensibiliseren om fairtradeproducten aan te kopen”, zegt schepen Eliane Spincemaille (CD&V). De winkel wordt geopend op 17 oktober, op de dag van de fairtrade.