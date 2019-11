Zwevegem krijgt een Libelstraat Joyce Mesdag

26 november 2019

Zwevegem krijgt een Libelstraat. De straat komt in de nieuwe verkaveling die Vlerick Vastgoed realiseert langs de Avelgemstraat. In de verkaveling komen een 35-tal woningen. In de eerste fase van de verkaveling wordt er nieuwe wegenis aangelegd. De wegenis wordt ingericht als woonerf met grijze betonstraatstenen.

De Libelstraat haalde het van het andere voorstel, de Waterjufferstraat.