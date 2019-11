Zwevegem krijgt binnenkort als een van de laatste gemeenten ook een Fairtradevriendelijkheidsscore Joyce Mesdag

26 november 2019

Zwevegem gaat de Fair-o-Meter enquête invullen. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd schepen Eliane Spincemaille (CD&V) op een vraag van Groen-raadslid Yves De Bosscher. Met de antwoorden uit de Fair-o-Meter enquête krijgen gemeenten een score op de zogenaamde Fair-O-Meter, die hun inzet voor fair trade in kaart brengt. “Zwevegem is bij de weinige gemeenten in de regio die die enquête niet heeft ingevuld”, zegt De Bosscher. “Ik hoop nochtans dat we het nog altijd belangrijk vinden dat Zwevegem een Fair Trade-gemeente is.”

“We zijn momenteel druk bezig met onze antwoorden voor te bereiden voor in die enquête”, zegt Spincemaille. “Van zodra onze antwoorden klaar zijn, zullen we die ingeven. Het is sowieso al geen gemakkelijke vragenlijst, en we willen ook wel degelijke antwoorden formuleren. We zullen eerlijk antwoorden. We weten dat we niet op alle vlakken even goed zullen scoren. Maar we beschouwen dit als een nulmeting, en een verkenning van de mogelijkheden die er nog zijn om te groeien in onze fair trade-vriendelijkheid.”

“Het gaat inderdaad niet alleen om de score”, repliceerde De Bosscher. “Het gaat om de inspanningen die we plannen te doen, en dat uiteindelijke cijfer zal ons helpen zien waar we kunnen op inzetten.”