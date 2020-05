Zwevegem heeft ook dit jaar hoogste aantal kilo’s restafval, ruim 20kg meer dan gemiddelde Joyce Mesdag

20 mei 2020

17u33 0 Zwevegem Zwevegem heeft ook dit jaar het hoogste aantal kilo’s restafval per inwoner van de hele Imog-regio. Dat blijkt uit de jaarcijfers.

Zwevegem strandt op 175,1 kg, dat is meer dan 20 kg meer dan het gemiddelde: 151,4 kg per inwoner.

De beste gemeente is de enige Oost-Vlaamse gemeente in de Imog-regio: Kruisem, met 136,1 kg. Daarna komt Harelbeke met 139,9 kg, Deerlijk met 148,0 en Kortrijk met 148,2kg. Anzegem heeft er 153,7 kg, Avelgem 166kg, Kuurne 152kg, Spiere-Helkijn 169,8 kg, Waregem 152,5kg, Wielsbeke 151kg.

Diftar

Vorig jaar was Zwevegem ook al koploper. Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) benadrukte toen al dat het hoge cijfer niet betekent dat Zwevegemnaars meer afval produceren. “Wij zijn een van de laatste gemeenten in de regio waar je voor een forfaitair bedrag van 2 euro een hele wagen vol met afval kan binnenbrengen op het containerpark. Het gebeurt dus dat mensen van buiten onze gemeente hun afval bij ons komen dumpen. Zolang je bijvoorbeeld een familielid of vriend meebrengt die bij ons woont, kan dat. Maar het is vooral omdat bij dit systeem veel minder gesorteerd wordt dan in een systeem waar je per kilo betaalt, dat ons restafvalcijfer zo hoog ligt. Wij denken er daarom ook aan om ook het ‘diftar’-principe in te voeren, waarbij alle gebruikers over de weegbrug moeten.”