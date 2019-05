Zwevegem heeft hoogste restafvalcijfer van Imog-regio: ruim 20 kg/persoon meer dan gemiddeld Joyce Mesdag

31 mei 2019

11u31 0 Zwevegem Zwevegem heeft het hoogste aantal kilo’s restafval per inwoner van hele Imog-regio. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Groen-raadslid Yves De Bosscher vraagt aan de gemeente om actie te ondernemen.

“Elke inwoner van onze gemeente is goed voor 176,60 kilogram restafval, een pak meer dan het streefgetal van 152 kilogram per inwoner, waar Imog op mikt”, zegt De Bosscher. “Ik vroeg me af wat jullie gaan ondernemen om dat cijfer naar beneden te krijgen.”

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) benadrukt dat het hoge cijfer niet betekent dat Zwevegemnaars meer afval produceren. “Wij zijn een van de laatste gemeenten in de regio waar je voor een forfaitair bedrag van 2 euro een hele wagen vol met afval kan binnenbrengen op het containerpark”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Het gebeurt dus dat mensen van buiten onze gemeente hun afval bij ons komen dumpen. Zolang je bijvoorbeeld een familielid of vriend meebrengt die bij ons woont, kan dat. Maar het is vooral omdat bij dit systeem veel minder gesorteerd wordt dan in een systeem waar je per kilo betaalt, dat ons restafvalcijfer zo hoog ligt. Wij denken er daarom ook aan om ook het ‘diftar’-principe in te voeren, waarbij alle gebruikers over de weegbrug moeten.”

Intergemeentelijk verhaal

Maar Doutreluingne koppelt dat aan de voorwaarde dat alle IMOG-gemeenten in een intergemeentelijk verhaal stappen. “Dan zou je als inwoner van één van de Imog-gemeenten in elke andere IMOG-gemeente terechtkunnen met je afval.”