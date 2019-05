Zwevegem heeft grootste restafvalcijfer: ‘we overwegen invoering diftar-systeem’ Joyce Mesdag

31 mei 2019

Zwevegem scoort het slechtst van de hele Imog-regio, als het op het aantal kilo’s restafval komt per inwoner. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Imog, maar dat werd ook nog eens aangehaald door Groen-raadslid Yves De Bosscher. “Elke inwoner van onze gemeente is goed voor 176,60 kg restafval, een hoeveelheid dat véél hoger is dan het streefaantal van 152 kg per inwoner dat Imog voor ons in gedachten heeft”, zegt De Bosscher. Het gemiddelde aantal kilo’s per inwoner voor de hele Imog-regio bedraagt 152,95 kg, en Imog wil dat op 147 kg per inwoner per jaar krijgen. “Ik vroeg me af wat jullie gaan ondernemen om dat cijfer naar beneden te krijgen.”

“Op dit moment zijn wij een van de laatste gemeenten in de regio waar je voor een forfaitair bedrag van 2 euro een hele wagen vol met afval kan binnenbrengen op het containerpark”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Team Burgemeester). “Het gebeurt inderdaad wel eens dat inwoners van buiten onze gemeente hun afval daardoor bij ons komen dumpen. Zolang je bijvoorbeeld een familielid of vriend mee brengt die bij ons woont, kan dat. Maar het is vooral omdat bij dit systeem veel minder gesorteerd wordt dan in een systeem waar je per kilo betaalt, dat ons restafvalcijfer zo hoog ligt. Wij denken er daarom ook aan om ook het ‘diftar’-principe in te voeren, waarbij alle gebruikers over de weegbrug moeten. “

Maar Doutreluingne koppelt dat aan de voorwaarde dat alle IMOG-gemeenten in een intergemeentelijk verhaal stappen. “Dan zou je als inwoner van één van de Imog-gemeenten in elke andere IMOG-gemeente terecht kunnen met je afval. Het is belangrijk dat er in álle steden en gemeenten hetzelfde systeem wordt gehanteerd. Ik heb recent nog een brief gestuurd naar het Kortrijks bestuur om te vragen dat ook zij zouden meestappen in dit verhaal. Voor ons is het sowieso een én én verhaal: wij willen een diftar-systeem, maar wel in een intergemeentelijke samenwerking.”