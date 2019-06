Zwaar ongeval op kruispunt Kooigemstraat: “Opnieuw auto in onze gevel, hier moet iets gebeuren” Hans Verbeke

06 juni 2019

19u36 0 Zwevegem Twee auto’s in de vernieling, drie lichtgewonden en heel wat schade aan een woning. Dat is de balans van een zwaar ongeval dat zich woensdagavond voordeed op een kruispunt langs de Kooigemstraat in Sint-Denijs. “Hier wordt gewoon veel te snel gereden”, zeggen de bewoners van het aangereden huis. “Snelheidsremmende maatregelen zijn echt wel een must.” Burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld) belooft de zaak te bekijken.

Michael Foucart (48) en Sophie Vanderbiest (46) schrokken zich woensdagavond rond half acht een hoedje toen plots de brokstukken van hun gevel door de woonkamer vlogen. Het echtpaar woont op de hoek van de Kooigemstraat en de Kaveiestraat in Sint-Denijs. “Op het kruispunt waren twee wagens gebotst”, vertelt Michael. “Eén van de voertuigen belandde tegen onze gevel en de voordeur. Een steunmuur van onze inkomhal begaf het, een glazen deur sneuvelde en enkele muren scheurden. Ik zat in de zetel en werd net niet geraakt door weggeslingerde brokstukken.”

Er wordt heel veel te hard gereden. Automobilisten toeteren als ze het kruispunt naderen, om weggebruikers te waarschuwen om niet over te steken. Om gek van te worden Sophie Vanderbiest

Toeteren

Bij het ongeval waren twee vrouwelijke chauffeurs betrokken. In één van de wagens, een Opel Astra break, zaten ook twee kleine kinderen. Drie slachtoffers liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis gebracht. “We zijn blij dat het lichamelijk leed meevalt, maar materieel is het ook voor ons weer een zware dobber”, zegt Sophie Vanderbiest. “Het is bovendien niet de eerste keer dat een wagen in onze gevel rijdt. In 2010 deelden onze twee wagens ook in de brokken. Eén was toen zelfs rijp voor de schroothoop.” Volgens Sophie en haar man wordt op de Kooigemstraat gewoon veel te hard gereden. “De maximumsnelheid is hier 70 kilometer per uur, maar velen rijden sneller. Ook vrachtwagens, ja. De jongste maanden maken sommige automobilisten er zelfs een gewoonte van om luid te toeteren als ze het kruispunt naderen, om weggebruikers die uit de ondergeschikte straten komen elke zin te ontnemen om de Kooigemstraat te dwarsen of in te slaan. Om gek van te worden.”

Mentaliteitswijziging

Op de Kooigemstraat, maar dan verderop richting Sint-Denijs, werden al snelheidsremmers aangebracht. “Dat mag in onze buurt ook wel”, vindt Sophie. “Nu gebeurt hier elk jaar één ongeval op het kruispunt.” Burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld) snapt de verzuchtingen van het echtpaar. “De problematiek van overdreven snelheid in de Kooigemstraat, maar ook op andere invalswegen in en naar groot-Zwevegem, is mij bekend”, zegt Doutreluingne. “We hebben al heel wat snelheidsremmende maatregelen genomen, maar blijkbaar volstaat het niet. We doen regelmatig controles, telkens met tussen de 10 en 15 procent overtreders. Op de Zandbeekstraat, die uitgeeft op het bewuste kruispunt waar woensdagavond het ongeval gebeurde, rijdt zelfs één op twee te snel. De straat wordt gebruikt als sluipweg van en naar de Doornikserijksweg.” Doutreluingne ziet voor de Kooigemstraat alleen heil in een bijkomende snelheidsremmer tussen Kooigembos en het kruispunt met de Kaveiestraat en de Zandbeekstraat. “Maar of dat er komt, durf ik niet beloven. Dat moet onderzocht worden”, besluit de burgemeester.