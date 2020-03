Zondag eerste plantdag voor voedselbos Adem en Eten: help je mee? Joyce Mesdag

05 maart 2020

17u11 0 Zwevegem Zondag 8 maart organiseert de Tuin van Adem en Eten een eerste plantdag. De Tuin van Adam en Eten is het project van 12 inwoners van Sint-Denijs op een lap woonuitbreidingsgebied dat Leiedal ter beschikking stelt. Het gaat om een combinatie van bos en open ruimte, waarbij op verschillende plaatsen mogelijkheden worden voorzien om voedsel te oogsten.

Het voedselbos wordt in het project gecombineerd met zones voor wateropvang, open ruimte, recreatie, speelruimte, een bloemenweide, hagen, houtkanten, fruitbomen,… Komende zondag is dus een eerste plantdag.

“Er worden 1800 stuks plantgoed geplant”, zegt voorzitster Steffi Desmet. “Dat is alvast meer dan we aanvankelijk hadden verwacht. Dit is een eerste activiteit voor het grotere publiek. Het wordt een voedselbos voor en door Sint-Denijs, iedereen mag dus zondag mee de handen uit de mouwen steken. Vanaf 9u verwelkomen we graag groot en klein met de laarzen aan en eventueel een spade in de hand. Een soeptas is ook welkom want er wordt ‘s middags verse soep voorzien voor iedereen. We lanceerden vorige zondag een oproep via onze website en facebookpagina om extra planters uit te nodigen. We hopen op een 30-tal vrijwilligers.”

