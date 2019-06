Zes turbines tussen Zwevegem en Avelgem? Al ruim 300 handtekeningen tegen plannen, nog vóór aanvraag Joyce Mesdag

13 juni 2019

18u12 40 Zwevegem Engie Electrabel en Eneco Wind België willen graag zes windturbines bouwen op de grens van Zwevegem en Avelgem. De bedrijven hebben hun oog laten vallen op het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn.

Het gaat om vrij grote windmolens: met rechtopstaande wieken zouden de windmolens een hoogte van 200 meter hebben. “De windturbines zullen tot 96.000 megawattuur aan stroom opwekken, zoveel als het verbruik van 30.000 gezinnen. We dienen onze aanvraag binnen enkele weken in. Als alles goed gaat, zullen de turbines tegen begin 2021 operationeel zijn.”

Prachtig landschap

Opmerkelijk: nog voor de bedrijven een vergunningsaanvraag hebben ingediend voor het project, zijn omwonenden al een petitie gestart tegen de plannen. Meer dan 300 mensen hebben die intussen al ondertekend. In de petitie is sprake van in totaal 10 windmolens die ‘in het prachtige open en groene gebied tussen de dorpen Sint-Denijs en Moen’ komen. “Dit park van 10 enorme windmolens zal voor de bewoners zowel geluidsoverlast, slagschaduw en een enorme (visuele, nvdr.) vervuiling van het glooiend landschap met zich meebrengen”, klinkt het. “Bovendien komen ze in een broedzone voor vogels en hebben ze een storende invloed op de open natuur. De komst van de windmolens zal ook een negatieve invloed hebben op de waardes van de omliggende eigendommen. Windmolens kunnen in de Noordzee geplaatst worden, op industrieterreinen of langs een autosnelweg, maar zeker niet in een open landschap tussen deze 2 prachtige dorpen.” De initiatiefnemers van de petitie geven nu alvast mee dat ze juridische stappen gaan zetten tegen de komst van de windmolens.

Infomarkten

Op 24 en 25 juni worden twee infomarkten georganiseerd waarop Eneco en Engie hun plannen uit de doeken doen. Op 24 juni is dat in OC Ter Streye in Sint-Denijs, op 25 juni in het Pompgebouw in Doorniksesteenweg 402 in Bossuit, telkens van 17 uur tot 20 uur. “Daar zullen we duidelijk over onze plannen communiceren, en daar kunnen bewoners ook vragen stellen, en hun bezorgdheden delen”, zegt Hugé. “Binnen enkele weken dienen we onze aanvraag in, dan volgt sowieso nog een openbaar onderzoek waarbij iedereen eventuele bezwaren kan indienen. Het is inderdaad vroeg om al een petitie te laten rondgaan. Maar het is vaak een lastig parcours tussen de bekendmaking van onze plannen tot het moment dat de windmolens draaien. Dat is nu eenmaal de realiteit waarin wij moeten werken. We nodigen sowieso iedereen uit naar de twee infomomenten.”