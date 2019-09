Zelfontbranding in composthoop zet enkele hagen in brand AHK

16 september 2019

19u14 0

Even paniek in de Ellestraat in Zwevegem zondagavond. Omstreeks 22.30 uur brak er plots brand uit achteraan de woningen. “Ik hoorde plots geknetter en dacht dat iemand zijn haard had aangestoken”, vertelt een buurtbewoonster. “Maar toen ik naar buiten keek, zag ik plots metershoge vlammen, ik heb meteen de brandweer gebeld.” De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Het bleek om een composthoop te gaan waarin zelfontbranding was ontstaan. Het vuur had zich al verspreid via enkele struiken en hagen. Niemand raakte gewond.