Zeg het met… een kartonnen bloemetje Joyce Mesdag

10 april 2020

18u13 0 Zwevegem Display- en verpakkingsproducent Moonfox uit Zwevegem lanceert tijdens de coronacrisis kartonnen bloemen om iedereen die het verdient in de bloemetjes te zetten.

“Nu we fysiek contact moeten vermijden is het leuk om je liefde, dankbaarheid en genegenheid op een alternatieve manier uit te drukken”, zegt zaakvoerder Evelyne Depuydt. “Daarom maken we nu boeketten en planten in karton. Want hoe kan je beter je liefde uiten dan met een gepersonaliseerd bloemetje dat niet vergaat? Tenzij je het water geeft, natuurlijk", lacht Depuydt.

Moonfox ontwerpt en produceert kartonnen displays en verpakkingen. “Meestal dienen die ter promotie in marketingcampagnes. Nu onze klanten tijdelijk minder actief zijn, willen we onze expertise en vrijgekomen productiecapaciteit graag gebruiken om een positieve impact te hebben,” zegt Depuydt.

Leuk: er is zowel een bedrukte als een blanco variant beschikbaar. “Zelf inkleuren is de boodschap voor wie de kroost graag van geknutsel voorziet. Bovendien wordt elke bloempot gepersonaliseerd met de naam van zowel de afzender als de ontvanger. Daarnaast is er ook nog plek om een eigen boodschap mee te geven. Zo wordt het een bloemetje met een hart.”

Iemand in de bloemetjes zetten kan via de website van Moonfox: www.moonfox.be/webshop/wiezetjijindebloemetjes