Zaakvoerder vechtsportschool ontmoet jeugdidool Jean-Claude Van Damme: “Gesprek staat voorgoed in mijn geheugen geprent” Peter Lanssens

04 augustus 2019

11u19 12 Zwevegem Bruno Derycke (37) van vechtsportschool Siam Gym in Zwevegem heeft de bekende acteur Jean-Claude Van Damme (58) ontmoet. “Hij was heel vriendelijk en toonde oprecht interesse. Ons gesprek staat voorgoed in mijn geheugen geprent”, zegt Bruno Derycke. Hij groeide met de films van Van Damme op en liet zich door ‘Muscles from Brussels’ inspireren om van Siam Gym zijn levenswerk te maken.

Het verhaal begint midden juli. Wanneer kunstenaar Sigurd Tanghe uit Ingelmunster, die een goed contact heeft met Jean-Claude Van Damme, de acteur over Siam Gym vertelt. Tanghe was zelf op de hoogte gebracht door tatoeëerder Tattoo Mike uit Kortrijk. Het leidt tot de opname van een leuk filmpje in Knokke. Waarin Jean-Claude Van Damme de leden van Siam Gym en Bruno Derycke hartelijk groet. “Ik hoop hem ooit eens echt te ontmoeten”, zei Bruno Derycke toen. Wat nu op donderdag 1 augustus ook gebeurde. “Mijn schoonvader Alex Verstraete runt een filiaal van Audi en Bentley in Knokke”, vertelt Bruno Derycke. “Toen Van Damme daar toevallig opdaagde om een wagen te kopen, zei mijn schoonvader ‘remember the guy from Siam Gym’. Zo kwam de ontmoeting er. Jean-Claude Van Damme vindt het heel tof dat hij zelfs in het logo van Siam Gym verwerkt is.”

Bezoekt Van Damme straks Siam Gym?

“Het is een fantastisch verhaal voor mijn kleinkinderen. Het is ongelooflijk om te praten met de acteur die op de set stond met de grootste actiehelden uit de filmgeschiedenis zoals Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jet Li, Bruce Willis, Chuck Norris en Scott Adkins. En het verhaal is nog niet voorbij. Want Jean-Claude Van Damme sloot ons gesprek met de volgende woorden af: ‘Send me some details about your gym, I’ll come by’. Afwachten of hij komt. Maar we staan toch weer een stapje dichter”, aldus Bruno Derycke. Die zich in zijn jeugd door Van Damme liet inspireren om met vechtsporten verder te gaan, er later les in te geven en er finaal ook zijn job van te maken. Jean-Claude Van Damme is vaak in Knokke. Zijn ouders wonen er in een flat in de Lippenslaan. De vader van Van Damme, een aangenaam en spontaan man, was ook bij de ontmoeting met Bruno Derycke.