Xandro Meurisse treedt na val op EK wederop in Antwerp Port Epic: “Niets dan pech na de coronastop” Hans Fruyt

10 september 2020

14u12 0 Zwevegem Xandro Meurisse (28) hervat zondag de competitie. Hij komt aan de start van de Antwerp Port Epic en kan in deze 1.1-wedstrijd zijn vroegere cyclocrossskills nog eens aanwenden. Meurisse kwam tijdens het EK in Plouay ten val en zag zich genoodzaakt een tiental dagen in te binden.

Breuken hield Meurisse aan de tuimelperte van woensdag 26 augustus gelukkig niet over. Toch moet de impact vrij groot geweest zijn. Tijdens een stage in Luxemburg, met ploegmaat Tom Devriendt, moest hij op de tanden bijten.

“Na die val had ik vooral last in mijn onderrug”, verduidelijkt Meurisse. “Aan de linkerkant zat een scheurtje, maar dat was niet zo erg. Enkele zenuwen tussen vel en bot werden geplet. Waardoor de linkerkant van mijn bil gevoelloos was en nog altijd is. Volgens mijn osteopaat zou de pijn in de onderrug na verloop van tijd loskomen. Hij krijgt gelijk. In Luxemburg kon ik deze week een goed trainingsblok van drie dagen afhaspelen. Woensdag zat ik zes uur op de fiets. Het gaat steeds beter. Hopelijk blijf ik de rest van het seizoen gespaard. Nadat de competitie hervatte kreeg ik niets anders dan tegenslagen.”

Toekomst?

Strade Bianchi viel tegen door de hitte, in Gran Trittico Lombardo kreeg hij halfweg de slotronde met een lekke band af te rekenen, in Milaan-Sanremo tikte hij op de Poggio het achterwiel van Alberto Bettiol aan, in de Dauphiné kwam hij ten val en op het EK sloeg hij zwaar tegen de grond. Via Antwerp Port Epic – een wedstrijd deels over onverharde wegen die van start tot finish door Sporza (livestream op de website, finale op Canvas) integraal uitgezonden wordt – en de Ronde van Luxemburg stoomt hij zich klaar voor het Belgisch kampioenschap van dinsdag 22 september in Anzegem. Intussen probeert de pion van Circus-Wanty Gobert een contract bij een World Tourploeg te krijgen. “Op dat vlak heb ik nog geen duidelijkheid, door de coronacrisis is dit op alle vlakken een moeilijk jaar”, weet Meurisse die in februari de tweedaagse Ronde van Murcia won. “Gesprekken over mijn toekomst zijn al lang bezig. Ik probeer er geen haast achter te steken. Want ik moet honderd procent zeker zijn van de keuze. Na een half seizoen spijt hebben van wat ik koos zou heel jammer zijn.”