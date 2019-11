Wie heeft Larko gezien? West-Vlaamse hond al twee maanden vermist, baasjes beloven 2.000 euro voor gouden tip HAA

01 november 2019

13u07

Bron: Krant van West-Vlaanderen, Facebook 0 Zwevegem Een West-Vlaamse familie is al twee maanden op zoek naar een weggelopen Berner Sennenhond. Begin september liep Larko weg uit een tuin in Otegem (Zwevegem) nadat hij werd opgeschrikt door een luchtballon. Sindsdien is de viervoeter spoorloos. Zijn baasjes ondernamen al tal van pogingen om de hond terug te vinden, maar die bleven telkens vruchteloos. In een ultieme poging om Larko opnieuw thuis te krijgen, wordt nu een beloning van 2.000 euro beloofd voor de gouden tip die naar de hond leidt.

Sinds 2 september is er geen spoor meer van Larko. De Berner Sennenhond werd die dag opgeschrikt door een overvliegende luchtballon in het West-Vlaamse Otegem en nam de benen. Zijn baasjes ondernamen sindsdien tal van pogingen om hun huisdier terug te vinden, maar die leverden niets op.

“Lieve, lieve Larko, weken zijn we nu al op zoek naar jou”, schreef Alex Hombrouckx, de stiefvader van de eigenares van Larko, eind september op Facebook. “We hebben al zoveel pistes onderzocht, tips opgevolgd, dierenartsen, asiels, verenigingen aangeschreven, flyers in brievenbussen gestoken en uitgehangen, zoektochten georganiseerd en voerplekken gemaakt. Uren hebben we al rondgereden en gezocht in maïsvelden en bossen. En toch, helaas van jou nog steeds geen spoor.”

(Lees verder onder de Facebookpost)

Morgen is het precies twee maanden geleden dat Larko verdween, en nog steeds is de Berner niet terecht. De baasjes van het dier beloven nu een bedrag van 2.000 euro voor de gouden tip die naar de hond leidt.

“We geven niet op”

In een nieuw Facebookbericht schreef Hombrouckx gisteren: “We geven de zoektocht naar Larko niet op. Het opsporingsbericht is al zoveel gedeeld en verschenen, dankzij jullie. Jullie zijn zo massaal begaan met de bedroefde baasjes, die nog altijd hopen op de terugkomst van Larko. In overleg met het baasje, willen we langs deze weg zoveel mogelijk geld inzamelen voor het uitbetalen van de beloning wie Larko veilig thuis brengt.”

Die beloning bedraagt dus 2.000 euro, zo staat op Facebook. Om het geld in te zamelen, is een speciale rekening geopend: BE87 9792 4079 2094. “Kleine beetjes worden een groot bedrag en dat kan alleen met jullie steun lieve mensen. Mochten we aan het bedrag komen, wordt de rest geschonken aan een goed doel voor dieren”, verzekert Hombrouckx.

Contactgegevens

De baasjes van Larko vragen om het Facebookbericht zoveel mogelijk te delen. Wie Larko heeft gezien of weet waar de hond zich bevindt, kan online een bericht sturen naar Alex Hombrouckx of dat telefonisch melden via het nummer 0475 70 49 27. Mocht iemand Larko goedwillig in huis hebben genomen, dan wordt daar geen gevolg aan geven, staat nog in de Facebookboodschap. Iedere melding of gouden tip blijft bovendien anoniem, aldus nog Hombrouckx.