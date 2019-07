Wevelgem gidst kinderen naar speelpleinen met staycation-speelkaart Alexander Haezebrouck

15 juli 2019

15u19 0 Zwevegem De gemeente Wevelgem pakt uit met de staycation-speelkaart. Dat is een kaart waarmee kinderen die tijdens de zomervakantie niet op reis gaan, kunnen ontdekken waar de formele en informele speelpleinen in Wevelgem, Gullegem en Moorsele liggen.

“Niet iedereen vertrekt tijdens de zomermaanden op vakantie of op kamp”, zegt schepen van jeugd Kevin Defieuw. “Via de staycation-speelkaart kom je terecht op alle speelpleinen in Wevelgem via trage, veilige wegen. Er staat ook een buitenbeetjes-wandeling op. Onderweg kom je verschillende opdrachten tegen die ervoor zorgen dat de wandeling een waar avontuur is.” Elke deelgemeente heeft zijn eigen start voor de buitenbeentjes wandeling. In Wevelgem is dat in het gemeentepark langs de Vanackerestraat. In Moorsele start de tocht in ’t Groen Lint, bereikbaar via het Sint-Maartensplein en in Gullegem kan je de wandeling starten in domein Bergelen, Hemelhofweg 27. Om de lancering van de kaart kracht bij te zetten, gaan de burgemeester en schepenen een duel aan met de Wevelgemse kinderen. Dan gaan ze uitmaken wie het best de opdrachten kan uitvoeren.