Werkstraf voor zoon voor kwalijke nekslag aan vader LSI

05 november 2019

14u31

Bron: LSI 0 Zwevegem Een 33-jarige man uit Zwevegem moet een werkstraf van 50 uren uitvoeren. Dat besliste de correctionele rechtbank van Kortrijk. Tijdens een ruzie gaf hij zijn vader een slag in de nek waardoor een hartslagader scheurde en een spoedoperatie noodzakelijk was.

Op 15 augustus 2018 kreeg de Zwevegemnaar van zijn dictatoriale vader te horen dat hij het huis zou moeten verlaten. Zoals wel vaker probeerde de zoon verdere escalatie van de ruzie te vermijden en met zijn wagen weg te rijden. Omdat hij zijn autosleutels binnen had laten liggen, moest hij evenwel op zijn stappen terugkeren. In de deuropening kwam het tot een schermutseling waarbij V. zijn vader een slag in de hals gaf. Door de klap scheurde een halsslagader en moest het leven van de vader door een spoedoperatie gered worden. “De slag was niet met opzet. Ik wou zo’n gevolgen helemaal niet. Ik was de eerste die elke dag aan zijn ziekenhuisbed stond”, verdedigde V. zich. De rechter hield daar rekening mee in haar oordeel.