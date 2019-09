Werknemers Bekaert leggen werk neer om druk te zetten op onderhandelingen sociaal plan Joyce Mesdag

18 september 2019

15u05 3 Zwevegem De arbeiders en bedienden van Bekaert Zwevegem hebben vandaag het werk neergelegd voor een 24uren-staking. Ze willen daarmee de directie onder druk zetten. Na een half jaar is immers nog altijd geen akkoord bereikt met de vakbonden over het sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen.

Eind mei kondigde de directie van metaalfabrikant Bekaert aan dat het 281 jobs wilde schrappen. De fabriek in Moen wordt gesloten, en de productie verhuist naar Tsjechië. Bijna een half jaar zijn er intussen onderhandelingen bezig tussen de directie en vakbonden. Het aantal ontslagen is intussen teruggedrongen naar 169, bevestigt ook de directie, maar op een akkoord over een sociaal plan voor die ontslagen, blijft het wachten.

“De onderhandelingen lopen niet goed”, zegt vakbondsman Steven Van Eekhoutte (ABVV Metaal). “Met de staking willen de werknemers een duidelijk signaal geven, ze willen dat het vooruitgaat. De staking wordt goed opgevolgd, de productie ligt stil in Zwevegem, en ook in de andere vestigingen is de staking goed voelbaar.”

Morgen donderdag zitten vakbonden en directie opnieuw aan tafel. Beide partijen geven aan nog steeds bereid te zijn elkaar de hand te reiken. Bij Bekaert zijn ze echter duidelijk. De herstructurering komt er sowieso. “Onze voorkeur blijft een akkoord te maken”, zegt CEO Matthew Taylor in een persbericht. “Maar indien we donderdag geen vooruitgang boeken op de andere punten zien we ons helaas genoodzaakt om over te gaan tot het uitvoeren van de herstructurering met een sociaal plan zonder akkoord.”