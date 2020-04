Werken centrum Heestert starten op 4 mei, handelaars hekelen dat er parkeerplaatsen sneuvelen Joyce Mesdag

21 april 2020

19u02 0 Zwevegem Op 4 mei start AWV met de heraanleg van de N8 in het centrum van Heestert. De Gauwelstraat, van aan het woonzorgcentrum tot aan Heestert Plaats, Heestert Plaats zelf, en de Stijn Streuvelstraat, van aan Heestert Plaats tot aan bakkerij Nolf, krijgt een nieuwe toplaag, en wordt verkeersveiliger gemaakt.

Er is wat onrust ontstaan omdat er bij de heraanleg heel wat parkeerplaatsen zouden sneuvelen. “In de originele plannen zouden maar liefst de helft van de parkeerplaatsen sneuvelen”, zegt Tony Defeyter van de krantenwinkel. “Wij weten nu pas van de werken, en ze starten al binnen twee weken. We hebben intussen al overlegd met de schepen, en er zouden toch wat extra parkeerplaatsen gespaard worden. We zijn daar al blij mee, maar hopen op meer.”

“Het gaat om werken van AWV die drie jaar geleden al aangekondigd werden”, zegt schepen Marc Desloovere (sp.a). “Toen zijn die op veel gejuich onthaald, want ze verbeteren de verkeersveiligheid hier, en daar waren de inwoners al heel lang vragende partij voor. Nu de werken eindelijk zouden starten, kregen we de timing door van AWV, en we hebben die gecommuniceerd naar onze burgers. Niet lang daarna is inderdaad onrust gestart over die parkeerplaatsen. Er zijn er nu 40, en er zouden er maar 17 overschieten. De straten krijgen een nieuwe toplaag, er worden verhoogde busstations aangelegd, er komt een asverschuiving, en er worden fietssuggestiestroken aangelegd. Door die asverschuivingen sneuvelen inderdaad parkeerplaatsen. Na overleg met AWV zijn we op de valreep tot een ontwerp gekomen waar een 14-tal parkeerplaatsen extra gered zijn. We zien wel op de komende werfvergaderingen of er eventueel nog mogelijkheden zijn. Maar een evenwicht zoeken tussen voldoende parkeerplaatsen en een sterke verkeersveiligheid, is uiteraard niet gemakkelijk.”

De werken zouden eind juni duren. De eerste fase is er verkeer in beide richtingen mogelijk, in een tweede fase, in juni, wordt het verkeer van Kortrijk naar Avelgem omgeleid.