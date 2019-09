Wereldkeuken op Sint-Denijs kermis Joyce Mesdag

11 september 2019

Na Zwevegem en Moen is het dit weekend in Sint-Denijs te doen, voor de jaarlijkse kermis. Dat feestweekend wordt vrijdag 13 september afgetrapt met een optreden van Bigband BbKey. Zaterdag is er onder meer Kubbtornooi en een optreden van Satellite Suzy. Zondag is er aperitiefconcert van Harmonie De Verenigde Vrienden, Wereldkeuken op Zomerdorp en een optreden van ‘A murder in Missisippi’. Maandag kan je afsluiten met boltrog en boogschieten.