Wat als de kinderen niet tot in de kinderboerderij raken? Dan gaat de kinderboerderij tot bij de kinderen op school Joyce Mesdag

25 juni 2020

16u55 0 Zwevegem Wat als de kinderen niet tot in de kinderboerderij raken? Dan gaat de kinderboerderij tot bij de kinderen op school. Althans in het geval van mobiele kinderboerderij ’t Snavelsnuitje uit Vichte. Liselot Vandenbossche trok met twee schapen, een geit, een hond, en enkele kippen en konijnen naar de speelplaats van VBS Otegem.

“Normaal gaan wij elk jaar met de kleuters op uitstap naar de kinderboerderij in Deerlijk of Heestert”, zegt Sophie Nuytten, directeur van VBS Otegem. “Door de coronamaatregelen kunnen we niet meer met de bus tot op onze bestemming, en het is wat te ver om te voet te gaan. Ik hoorde dat mobiele kinderboerderij ’t Snavelsnuitje uit Vichte ter plaatse kwam met dieren, dus hebben we Liselot dan maar uitgenodigd naar onze school. Het was een voltreffer, niet alleen de kleuters waren verkocht, ook de oudere kinderen profiteerden even van deze gelegenheid om tot bij de dieren te komen.”