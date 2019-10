Wandelen in het donker tijdens ‘Nacht van de Duisternis’ Joyce Mesdag

24 oktober 2019

19u36 1

Komende zaterdag organiseert Natuurpunt Zwevegem, in samenwerking met de gemeente Zwevegem en Stadlandschap Leie en Schelde, de Nacht van de Duisternis. Je kan kiezen tussen een wandeling van 7 km of een kindvriendelijke wandeling van 3km. Alle deelnemers krijgen een gratis drankje en pannenkoek. Je kan de hemel afspeuren met een sterrenkijker, de schemer- en nachtzoogdieren langs het kanaal ontdekken, kennis maken met de steenuil, en vernemen wat te veel licht doet met mens en dier. Er wordt verzameld om 19.15u aan het Sint-Pietersbrugje, in de Kraaibosstraat in Moen. Inschrijven kan via Dienst Woon-en Leefomgeving, 056 76 55 80 of via woonenleefomgeving@zwevegem.be.