Vrouw gewond na klap tegen elektriciteitspaal VHS

11 september 2020

22u11 1

Langs de Sint-Denijsstraat in Zwevegem botste vrijdagavond rond 19 uur een auto tegen een elektriciteitspaal. Dat gebeurde in de richting van Sint-Denijs, toen de bestuurster om nog onbekende reden de controle over haar stuur verloor. Ze week af van de rechte weg en botste tegen de paal. Die knakte af. De bestuurster kon zelf uit haar auto stappen. Ze kreeg ter plaatse een medische check-up maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar voertuig is helemaal verloren. Rondvliegende brokstukken zorgden ook voor lichte schade aan een geparkeerde vrachtwagen. De straat bleef lange tijd afgesloten omdat er een nieuwe elektriciteitspaal moest geplaatst worden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg weer proper te maken.