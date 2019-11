Voormalige OCMW-voorzitter neemt krantenwinkel terug over die haar moeder in 1983 opstartte: ‘Het voelde als thuiskomen’ Joyce Mesdag

06 november 2019

17u44 0 Zwevegem Kaat Defoirdt (51), voormalig OCMW-voorzitter en huidig gemeenteraadslid voor N-VA, heeft in Otegem krantenwinkel ‘Kaffie en Boukskies’ geopend. Ze kreeg de kans om de krantenwinkel terug over te nemen die haar moeder destijds startte, en dat ze zelf uitbaatte tot haar dertigste. “Het voelde aan als thuiskomen”, zegt ze.

De mama van Kaat, Julienne Tjoens, startte in 1983 met de boekshop in Otegem. “Ik heb er als tiener nog een leuke tijd gehad”, vertelt Kaat. “Op mijn twintigste heb ik de zaak overgenomen. Ik heb er altijd met veel plezier achter de toonbank gestaan, maar 10 jaar later, op mijn dertigste, heb ik de zaak opnieuw overgelaten. Ik wilde graag ook nog iets anders doen in mijn leven, en het leek me de ideale leeftijd daarvoor. Ik ben onder meer terecht gekomen in de belettering, waar ik voor een bedrijf in Menen 13 jaar lang belettering ontwierp en uitvoerde.”

Kaat Defoirdt was OCMW-voorzitter vorige legislatuur. “Toen we na de vorige verkiezingen in e oppositie belandden, moest ik op zoek naar een nieuwe job. Ik wilde écht nog iets als zelfstandige uitbouwen, maar wist niet goed wat. Een belleteringsbedrijf was nog iets voor mij geweest, maar dat was financieel niet haalbaar. Die machines kosten héél wat, en mijn carrière is niet lang genoeg meer om die investering nog te doen.”

Kaat hoorde plots via via dat de krantenwinkel die haar mama destijds had opgestart, overgelaten zou worden. “De voorbije jaren zijn er verschillende uitbaters de revue gepasseerd, die er elk wat hun eigen toets aan hebben gegeven. De laatste dame heeft er bijvoorbeeld 8 jaar lang ‘het strijkhuisje’ uitgebaat: de krantenwinkel combineerde ze met de strijk doen voor gezinnen.”

De nacht nadat ze had gehoord dat die krantenwinkel opnieuw over te laten was, deed ze amper een oog dicht. “Ik heb de hele nacht liggen denken of ik de zaak zou overnemen, en hoe ik het zou aanpakken. Die nacht ben ik op het idee gekomen van Kaffie en Boukskies. Je vindt er alles wat je in een doorsnee krantenwinkel vindt, alleen kan je ook terecht bij mij voor een kop koffie of iets anders. Op sommige dagen voorzie ik taart of soep. Otegem had daar nood aan, vind ik, aan een sociale ontmoetingsplaats. We hebben hier inderdaad wel een café. Sommige mensen voelen misschien wel een drempel om alleen een café binnen te stappen. Ik hoop dat die drempel er hier niet zal zijn.”

Voor Kaat voelde het als thuiskomen, die eerste keer dat ze er weer binnen wandelde. “Hoewel er 21 jaar over gegaan is, voelt het nog altijd een beetje als mijn thuis. Erg veel veranderd was het hier niet. Intussen heb ik het wel wat gezelliger ingericht, met wat zetels enzo, zodat de mensen het hier naar hun zin hebben.” De mama van Kaat is twee jaar geleden gestorven. “Ze heeft het dus niet meer geweten dat ik haar winkel opnieuw heb overgenomen. Jammer, inderdaad. Ze was héél fier geweest, dat ben ik zeker.”