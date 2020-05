Voor tweede keer in vier maanden brand bij Eurofat in Moen LSI

31 mei 2020

10u02

Bron: LSI 0 Zwevegem In Moen (Zwevegem) heeft het zondagochtend voor de tweede keer in vier maanden gebrand bij het vetverwerkend bedrijf Eurofat. De brand woedde in een bijlokaal waar op het einde van een transportband een bak met frituurvetten staat.

De brand kon zondagochtend rond 5.15 uur opgemerkt worden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog de lucht in. Het was niet het bedrijf zelf dat in brand stond maar een bak waarin de geleverde frituurvetten een eerste filtering ondergaan. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur vrij snel onder controle. Het was wel nog een karwei om met een kraan afval uit de bak te halen en zo voldoende te kunnen nablussen. Eind januari woedde op dezelfde plek al eens een brand.

Eurofat langs de Moenkouterstraat in Moen maakt deel uit van de Lipa Family. Het haalt gebruikte frituurvetten en –olie op en recycleert die. Het nieuwe product wordt gebruikt in de zeep-, kaars- en cosmetica-industrie.