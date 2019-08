Voltage wil van naaktfouilles af: “Tijd om die wet in vraag te stellen” Peter Lanssens

11 augustus 2019

15u05 0 Zwevegem I Love Techno-bedenker en ondernemer Peter Decuypere uit Kortrijk kreeg de voorbije dagen heel wat getuigenissen over naaktfouillering op festivals. Het gebeurt ook op Voltage in de vroegere Transfo-elektriciteitscentrale in Zwevegem. “We vragen om die wet in vraag te stellen en er nationaal een debat over te voeren”, zeggen organisatoren Steven Van Belle en Tijs Vandenbroucke. “Want naaktfouilles geven een naar gevoel. En het kan iedereen overkomen.”

De politie ging zaterdag tot enkele naaktfouilles over, op Voltage. Wanneer een drugshond er een festivalganger uitpikt en er bij die man of vrouw niet meteen drugs gevonden worden, kan er beslist worden om tot zo’n naaktfouille over te gaan. Discreet, in een afzonderlijke ruimte en altijd man bij man en vrouw bij vrouw, maar toch. “Het is niet meer van deze tijd”, vinden Steven Van Belle en Tijs Vandenbroucke. “Want een drugshond haalt gemiddeld slechts twee op de tien personen correct uit. De anderen hebben geen drugs bij zich. Het kan met andere woorden iedereen overkomen, of je nu drugs bij hebt of niet. Het heeft een impact op de beleving van bezoekers, want een leuke start van een festival is het niet. En het geeft een naar gevoel. We pleiten niet voor de legalisering van harddrugs. Maar het kan niet dat festivals, waar er al een totale nultolerantie naar drugs toe is, zo extra geviseerd worden. Want wie drugs op zak heeft en een minnelijke schikking betaalt (dat waren er zaterdag 66 op Voltage, red.), moet ook zijn of haar festivalbandje inleveren. En mag dus niet binnen. Dat is voor ons al erg genoeg, als straf.”

Geen vechtpartijen

Voltage is dit weekend goed voor 7.000 bezoekers. Dat zijn er 1.000 meer dan vorig jaar. “Van Nieuw-Zeeland tot Zuid-Korea, uit alle landen van Europa, ze komen echt van overal”, zeggen de organisatoren. “Wat leuk is voor het pittoreske Zwevegem. Het optreden van Ben Klock zaterdagavond, een van de grootste technodj’s van de wereld, was top. De sfeer zat heel goed, het was de kers op de taart. Incidenten zijn er niet. Er zijn nooit vechtpartijen op Voltage. We hebben alles netjes onder controle. Ook de wind op zaterdag deerde ons niet. Dankzij het voorzien van extra ballast bij enkele structuren en een rondgang met de brandweer, om zeker te zijn dat het allemaal goed zat.”