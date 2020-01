Voltage geeft eerste namen prijs Joyce Mesdag

20 januari 2020

17u26 0 Zwevegem Elektronisch muziekfestival Voltage heeft de headliners voor komende editie aangekondigd. Onder meer British Murder Boys en Viper Diva zullen er op de planken staan.

De vijfde editie van het Voltage Festival op de site Transfo in Zwevegem kende met haar 7.000 bezoekers een topeditie vorige zomer. Het festival vindt plaats op zaterdag 8 augustus en zondag 9 augustus. “Tickets voor Voltage Festival 2020 gingen op 10 december in verkoop”, zegt Mathilde Van Vaerenbergh. “In minder dan 5 uur was de eerste wave volledig uitverkocht. We droppen zoals steeds de volledige line-up in maart, maar we geven alvast mee heel wat in petto te hebben. Onder meer British Murder Boys en Viper Diva komen dus langs.”