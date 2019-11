Voetbalclub Blauwvoet neemt kunstgrasveld officieel in gebruik Joyce Mesdag

02 november 2019

18u38 0 Zwevegem Voetbalclub Blauwvoet Otegem heeft vandaag zijn kunstgrasveld officieel ingespeeld. Enkele oud-spelers van de club namen het tegen elkaar op.

“We zijn héél blij dat we na Heestert en Zwevegem nu ook een kunstgrasveld hebben”, zegt bestuurslid Stefaan Dendoncker. “We duimen mee voor Moen dat ze er daar ook snel één krijgen”, lacht hij.

De Otegemse voetbalclub gaat er flink op vooruit dankzij dat kunstgrasveld. “Er is minder onderhoud aan, het oogt veel mooier, en het is ook altijd bespeelbaar, mede dankzij de nieuwe verlichting”, zegt Dendoncker. “Bovendien is het nu ook plat, vroeger was er tussen de beide goals nog een hoogteverschil van 90 cm. We hoeven niet te zeggen dat dat ook een flinke stap vooruit is, he.”

Het gemeentebestuur investeerde 450.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld en het installeren van bijhorende led-verlichting.