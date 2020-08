Vijftiger overleeft klap tegen boom niet Alexander Haezebrouck

15 augustus 2020

07u03 2 Zwevegem Op de Keiberg in Zwevegem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestuurder overleden nadat hij met zijn Suzuki tegen een boom botste. Het ongeval gebeurde omstreeks 2 uur, de oorzaak is voorlopig onduidelijk.

De bestuurder, een vijftiger uit Zwevegem, reed in de richting van Moen toen het plots op de Keiberg mis ging. De bestuurder week van zijn rijvak af en knalde tegen een boom aan de rechterkant van de weg.

De klap was bijzonder hevig, zelfs het motorblok van de Suzuki werd uit de wagen gekatapulteerd. De bestuurder was op slag dood. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Keiberg van aan de rotonde aan de Kanaalweg tot aan de Kwadestraat urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.