Vijfde editie Voltage Festival lokt 7.000 bezoekers AHK

12 augustus 2019

19u41 1 Zwevegem De vijfde editie van het Voltage Festival op de site Transfo in Zwevegem kende met haar 7.000 bezoekers een topeditie afgelopen weekend.

“Met die 7.000 bezoekers halen we maar liefst 1.000 bezoekers meer dan vorig jaar”, klinkt het bij de organisatie. “Ter gelegenheid van ons houten jubileum stelden we een line-up op met enkel techno en die kon de bezoekers duidelijk bekoren.” Zwevegem was afgelopen weekend de place to be voor ravers uit alle uithoeken van de wereld, zo blijkt ook. “20 procent van onze bezoekers kwam uit het buitenland. Er kwamen mensen uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, USA, Australië, Oostenrijk, UK, Frankrijk en Nederland. Toen we vijf jaar geleden met Voltage begonnen, konden we hier alleen maar van dromen.“ De organisatoren stelden de kamping een dag eerder open, waardoor de bezoekers al op vrijdag langskwamen en er op de kamping een pre-ravefeestje georganiseerd werd.