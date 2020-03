Vijf maanden cel voor diefstal van eigen hond in dierenasiel LSI

30 maart 2020

11u52

Bron: LSI 0 Zwevegem Een 38-jarige man is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 maanden omdat hij op 8 september 2018 zijn eigen hond ‘Thunder’ uit het dierenasiel van Zwevegem ging stelen.

Het dier was door de dierenbescherming in beslag genomen maar Andy M. nam het heft zelf in handen om zijn gezel terug te halen. Op 30 november 2018 kon hij in een leegstaande woning in de Dokter Snellaertstraat in Kortrijk aangetroffen worden na een inbraak. Hij was er op zoek naar oude metalen om te kunnen verkopen. “Om mijn verjaardag wat meer kleur te kunnen geven”, vertelde hij tijdens zijn verhoor. In zijn rugzak vond de politie inbrekersmateriaal en drugsnaalden. Op de rechtbank daagde hij niet op.