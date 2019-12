Vijf jongeren vliegen met auto door drie voortuinen, maar blijven zo goed als ongedeerd LSI

27 december 2019

22u27

Bron: LSI 86 Zwevegem In Otegem (Zwevegem) zijn vijf jongeren vrijdagavond met hun auto in drie voortuinen beland. Hun voertuig miste een paal op een haar en kwam tegen de hoek van een woning op de zijkant tot stilstand. Ze raakten slechts lichtgewond, maar de schade was groot.

Rond 20 uur hoorden José Dendoncker en zijn echtgenote Monique Deconinck uit de Ingooigemstraat een luide knal. “We zaten in de zetel tv te kijken”, vertelt José. “Ik dacht dat er iemand tegen de zijkant van ons omheiningsmuurtje was gereden. Dat was vroeger al eens gebeurd. Maar het bleek dit keer erger.” Een Volkswagen met vijf jongeren aan boord die van Ingooigem richting Otegem reed, was na een kleine verkeersremmer aan het slippen gegaan en door het omheiningsmuurtje van het koppel gereden. Rondvliegende brokstukken vernielden ook de glazen voordeur.

Bij buurvrouw Anna-Charlotte Kruydt raakten de garagepoort, voortuin en rolluiken beschadigd. Uiteindelijk miste de Volkswagen op een haar na een verlichtingspaal, ontwortelde nog een stevige spar en kwam op de zijkant tegen de hoek van de gevel van de woning van een 92-jarig vrouwtje tot stilstand. Ook daar sneuvelde nog een muurtje en een hek. De woning werd geraakt en vertoonde een barst. De vijf jongeren kropen één voor één zo goed als ongedeerd uit het verhakkelde voertuig. De 22-jarige jongeman uit Meulebeke achter het stuur had niet gedronken. De brandweer van de zone Fluvia ruimde het puin op, waarna het voertuig werd getakeld.