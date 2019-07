Gesponsorde inhoud VIDEO. ‘Muscles from Brussels’ Van Damme eert school voor vechtsporten Siam Gym in Zwevegem Zaakvoerder Bruno Derycke groeide met films van jeugdidool op Peter Lanssens

15 juli 2019

16u31 18 Zwevegem Bekend acteur Jean-Claude Van Damme (58) brengt in een filmpje hulde aan Siam Gym. De club voor vechtsporten in Zwevegem wordt door Bruno Derycke (37) gerund. Bruno groeide met de films van Van Damme op en liet zich door ‘Muscles from Brussels’ inspireren om van Siam Gym zijn job te maken. De club bestaat 20 jaar. “Van Damme bepaalde mee mijn leven”, zegt Bruno Derycke.

De uit Brussel afkomstige Jean-Claude Van Damme brak eind jaren ’80 en begin jaren ’90 in Hollywood door met films zoals Bloodsport, Kickboxer en Lionheart. “Ik groeide in mijn jeugd zoals vele anderen met die films op”, zegt Bruno Derycke van Siam Gym. “Honderden keren keken we. De beelden staan voor altijd in mijn geheugen geprent. We speelden de scènes na in onze tuin. Waarbij ik telkens Van Damme was en mijn vriendjes ‘de slechte’. Ik wist toen nog niet dat Van Damme in mijn leven echt de ‘trigger’ zou worden om met vechtsporten verder te gaan, er later les in te geven en er finaal mijn job van te maken. Maar Van Damme speelde er een cruciale rol in. De man in het logo van Siam Gym verwijst naar Jean-Claude Van Damme. Best dat ik geen fan van John Travolta was. Anders was ik misschien met een dansschool begonnen, wie weet”, lacht Bruno Derycke. “Het leven neemt soms rare wendingen. Soms bepalen de kleinste dingen je toekomst. Ze noemen dat ook wel eens het lot.”

Jean-Claude Van Damme inspireerde me om met vechtsporten verder te gaan, er later les in te geven en er finaal mijn job van te maken. Bruno Derycke - Siam Gym

We love you

Het verhaal van Bruno kwam de bekende Kortrijkse tatoeëerder Tattoo Mike ter ore. Die op zijn beurt kunstenaar Sigurd Tanghe uit Ingelmunster op de hoogte bracht. Sigurd Tanghe heeft met L’Art Maniac namelijk een galerij op de Zeedijk in Knokke en liep vorig jaar op die boulevard Jean-Claude Van Damme tegen het lijf. Ze hebben sindsdien een goed contact. Want Nicolas, zoon van Jean-Claude Van Damme, schildert al jaren. Jean-Claude Van Damme is trouwens regelmatig in Knokke. Zijn ouders wonen er in een flat in de Lippenslaan. Sigurd Tanghe vertelde Van Damme het verhaal over Siam Gym. Wat vorige week in Knokke tot de opname van het filmpje leidde. Jean-Claude Van Damme groet in het filmpje alle leden van Siam Gym. Hij verwijst ook naar Bruno Derycke zelf. “Your name is Bruno. We love you. Yeah!”, zegt Van Damme, die het filmpje met een kushandje eindigt.

Clubs voor vechtsporten hebben nu een veel beter imago dan vroeger. Zo hard mogelijk schoppen en slaan is al lang niet meer het belangrijkste. Steeds meer mensen komen recreatief trainen. Daar zitten bekende koppen bij, zoals gewezen Miss België Justine De Jonckheere uit Wevelgem. Bruno Derycke - Siam Gym

Geen bloedneuzen en blauwe ogen

Bruno Derycke postte het filmpje zondagochtend op zijn Facebookprofiel. “Hoe ik me voel bij het filmpje? Als een klein kind in een speelgoedwinkel, zo groot als het koninklijk paleis en helemaal uit snoep gemaakt. Een dikke en immense ‘megamerci’ aan Mike Tattoo en Sigurd Tanghe, die dit mogelijk maakten. Ik hoor dat Jean-Claude Van Damme een toffe gast is. Hij vond het meteen de moeite waard om op mijn verhaal in te gaan. Ik hoop hem ooit eens te ontmoeten. Om hem te zeggen dat het dankzij hem is dat ik met vechtsporten begon. Ik probeerde als kind tal van sporten. Maar uit kick- en thaiboksen haal ik de meeste voldoening. Zowel lichamelijk als mentaal. Het was destijds een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen. Clubs voor vechtsporten hebben nu een veel beter imago dan vroeger. Zo hard mogelijk schoppen en slaan is al lang niet meer het belangrijkste. De clubs schieten als paddenstoelen uit de grond. Omdat steeds meer mensen recreatief willen komen trainen. Waarbij het verboden is om klappen op het hoofd uit te delen, waarbij je been- en polsbeschermers en handschoenen draagt, enzovoort. Van 5 tot 68 jaar en van Brugge tot Merelbeke, ze komen van overal en van alle leeftijden naar Siam Gym op het Toyeplein in Zwevegem. Daar zitten ook bekende koppen bij zoals de Kortrijkse advocaat Thomas Vandemeulebroucke en gewezen Miss België Justine De Jonckheere uit Wevelgem. Angst voor bloedneuzen en blauwe ogen is niet nodig. Alle bewegingen op de recreatieve trainingen zijn naar de handen gericht.”