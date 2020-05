Verwaarloosde Speedy heeft eindelijk zijn warm mandje gevonden Joyce Mesdag

07 mei 2020

14u56 0 Zwevegem Herinner je je de verwaarloosde Speedy nog? De malthezer belandde in januari in het dierenasiel van Zwevegem, met een onverzorgde vacht en tal van ontstekingen. “Het duurt minstens drie jaar voor je de vacht van een hond zo vies en smerig krijgt”, zei Veerle Debaillie van het dierenasiel toen.

Wel, Speedy heeft een warme thuis gevonden. Vincent Serbruyns adopteerde hem een kleine twee weken geleden. “Hij heeft een drietal maandjes op een nieuw baasje moeten wachten”, zegt Vincent. “Hij is al 10 jaar oud en heeft een hartprobleem, dus de mensen stonden niet meteen rijendik om hem in huis te nemen. Maar ik was meteen verkocht.”

Speedy heet nu Scotty. “Ik heb ‘m een nieuwe naam gegeven, zodat het hoofdstuk Speedy volledig afgesloten is. We kunnen het heel goed vinden, hij is zelfs al een paar keer met me meegeweest naar het werk. We genieten van elkaars gezelschap. Het is een supersociale hond, diegenen die hem niet in huis wilden halen, hebben ongelijk.”