Verpleegster naar assisen voor ethermoord op zoontje Ferre (8) LSI

15 oktober 2019

23u43

Bron: LSI 0 Zwevegem De 45-jarige verpleegster die verdacht wordt van de moord op haar 8-jarige zoontje Ferre zal zich moeten verantwoorden voor moord. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent.

Het lichaam van de achtjarige Ferre Dewerchin werd op 15 maart 2017 in de woonkamer van het huis van zijn moeder in de Minister Alfred de Taeyestraat in Zwevegem gevonden. Het was moeder Ann V. (45) zelf die de hulpdiensten verwittigde omdat haar zoontje geen teken van leven meer gaf. Bij aankomst sloeg het medische team meteen alarm bij de politie omdat het mogelijk om een verdacht overlijden ging. Het hele huis was wanordelijk en er lagen overal flessen ether in het huis. Ook in de wagen van de vrouw lagen flessen ether. De vrouw, die lang als verpleegster werkte maar al een tijd werkloos was, gaf ook toe dat ze verslaafd was aan het middel. Uit de lijkschouwing bleek al snel dat het jongetje overleed aan de gevolgen van een dodelijke hoeveelheid ether. Of hij het middel per ongeluk zelf innam, door de moeder werd toegediend of etherdampen de jongen fataal werden was de vraag. Uit het onderzoek is gebleken dat Ann V. de ether zelf toediende. Sinds maart 2017 verblijft Ann V. in de cel. Haar woning in Zwevegem is ondertussen verkocht. Een datum voor het proces is nog niet gekend.