Verongelukt na eerste werkdag als jobstudent: familie van Dylan (17) is gebroken Hans Verbeke

05 juli 2019

19u20 26 Zwevegem Ongeloof en verbijstering. Met die gevoelens worstelt de familie van Dylan Lommens, de 17-jarige kerel uit Waarmaarde die in de nacht van donderdag op vrijdag in Heestert om het leven kwam bij een ongeval. “We zullen nooit weten hoe het mogelijk is dat Dylan op zijn crossbrommer frontaal werd aangereden”, beseft zijn moeder. “Mogelijk is hij in slaap gevallen na zijn eerste werkdag.”

Ingriani Gaillez (44) uit Zwevegem staart wezenloos voor zich uit. Ze kan nog niet geloven dat haar zoon Dylan er niet meer is. “Ik moest hem zien. Daarom ben ik met de politie meegegaan naar de plaats van het ongeval. Bij de uitvaartondernemer heb ik Dylan nog eens gezien. En toch dringt het niet tot me door dat we hem voor altijd kwijt zijn.” Zij en haar man Kris waren vrijdagmorgen gewekt toen de deurbel maar bleef rinkelen. “Twee agenten stonden aan de deur. Ik wist meteen genoeg”, zegt Ingriani. Dat haar zoon bij een zwaar ongeval betrokken was en het niet had overleefd, zo klonk het empathisch uit de mond van de agenten. In de Avelgemse deelgemeente Waarmaarde kreeg ook Steven Lommens, de vader van Dylan, diezelfde melding.

Mysterie zal blijven

Iedereen in de omgeving van Dylan beseft dat er nooit een antwoord zal komen op de vraag waarom hij volgens het Kortrijkse parket helemaal links of minstens in het midden van de weg reed, langs de Vierkeerstraat in Heestert. De bestuurder van een BMW die uit de andere richting kwam, was compleet verrast. De man had niet gedronken maar was na het ongeval helemaal van de kaart. “Ik probeerde nog uit te wijken maar een botsing was onvermijdelijk.” Dylan werd zo zwaar geraakt dat hij ter plaatse overleed. “Is hij in slaap gevallen?”, vraagt moeder Ingriani zich af. “Dat zou best kunnen en misschien is het wel de meest plausibele verklaring voor zijn abnormaal rijgedrag. Dylan had er net zijn eerste werkdag als jobstudent bij Schenker in Zwevegem op zitten. Hij moest werken van 16 uur tot middernacht. Twintig minuten later is het gebeurd, op weg naar het huis van zijn vader.”

Dodenweg

Het ongeval is een nieuwe smet op de kwalijke reputatie die de Vierkeerstraat nu al tientallen jaren meesleept. Er gebeuren vaak zware ongevallen, helaas ook al te veel met dodelijke afloop. De asfaltbaan leent er zich toe om snelheid te maken, ook al zijn er hier en daar (lichte) bochten. Het lijkt er echter op dat snelheid geen allesbepalende factor is geweest bij het drama dat zich nu afspeelde. Het rijbewijs van de BMW-rijder die bij het ongeval betrokken is, werd alvast niet ingehouden. De man legde volgens het parket een negatieve ademtest af. Hij had dus niet gedronken. “Dat is een soort geruststelling voor ons”, zegt Ingriani. “Mét alcohol in het spel zou dit voor ons een nog veel pijnlijker verhaal zijn.”

Sleutelen aan brommers

Een hoogvlieger was Dylan niet op school. “Maar dat compenseerde hij ruimschoots met het enthousiasme waarmee hij sleutelde aan brommers en motoren, een passie die hem eigenlijk met de paplepel is ingegeven door zijn papa”, zegt Ingriani. “Als de handen van Dylan niet zwart waren, dan was het geen goeie dag geweest voor hem, lachten we wel eens. Van zodra hij zelf een bromfiets mocht besturen, was er geen houden meer aan. Intussen had hij al enkele jaren ervaring en kon hij rijden als de beste. Niemand snapt dan ook hoe dit is kunnen gebeuren.” Op de plaats van het ongeval zijn intussen bloemen neergelegd. Ook bij z’n vele vrienden is de verslagenheid enorm. De afscheidsplechtigheid voor Dylan Lommens vindt plaats op vrijdag 12 juli om 10.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum Messiaen in Zwevegem.