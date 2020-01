Vermiste man (44) dood aangetroffen in appartement in Menen VHS

08 januari 2020

07u42 0 Zwevegem Lilian Delombaerde, de 44-jarige man uit Zwevegem die spoorloos was sinds 24 december, is dinsdag dood aangetroffen in een flat in Menen. De federale politie bevestigt het nieuws van zijn overlijden.

De Zwevegemnaar was op 24 december rond 13.30 uur gezien aan het station van Kortrijk, nadat hij de psychiatrische instelling waar hij verbleef, had verlaten. Vermoedelijk nam hij de trein naar Menen, waar hij dezelfde dag omstreeks 20 uur nog werd opgemerkt. Er werd intensief gezocht naar de man, die met leverproblemen kampte en dringend medische hulp nodig had. Het parket stuurde een opsporingsbericht de wereld in. Uiteindelijk werd Delombaerde na een tip aan de politie levenloos aangetroffen in een flat langs de Guido Gezellelaan in Menen. Een wetsdokter kwam ter plaatse en stelde vast dat het om een natuurlijk overlijden ging.