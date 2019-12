Vergunningscommissie geeft negatief advies voor omstreden windmolens, minister hakt straks knoop door Joyce Mesdag

17 december 2019

15u57 0 Zwevegem De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie heeft een negatief advies uitgebracht over het windmolenproject op het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn. Dat laat Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne weten. Hij trok samen met de burgemeester van Avelgem naar de commissie om het negatieve advies van de beide gemeentes te gaan toelichten.

Engie Electrabel en Eneco Wind België plannen zes windmolens van 150 meter (200 meter met rechtopstaande wieken) op het landbouwgebied. Eén exemplaar zou genoeg energie produceren voor 3.500 gezinnen. Er zijn heel veel bewoners gekant tegen de komst van de winturbines: een actiecomité diende een bezwaarschrift van 74 bladzijden in waar 826 mensen hun handtekening onder geplaatst hebben.

Te veel hinder

“In het negatieve advies van de vergunningscommissie staat uitdrukkelijk dat de vergunning onder meer geweigerd moet worden omwille van de schending van de goede ruimtelijke ordening”, zegt burgemeester Doutreluingne. “De hinder en de effecten op de mens en milieu en risico’s voor de externe veiligheid veroorzaakt door het aangevraagde project kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt, zo staat in het algemene advies.”

Tegen 31 december

Doutreluingne maakt zich sterk dat de bevoegde minister niet anders zal kunnen dan het project afkeuren. “Met de negatieve adviezen van alle belangrijke geraadpleegde instanties én dit gemotiveerd advies van de Gewestelijke Commissie, kan de bevoegde minister haast niets anders dan de aanvraag te weigeren. Dit laatste zou natuurlijk de poort wagenwijd openzetten voor een vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die telkens in dergelijke aangelegenheden reeds duidelijk standpunt heeft ingenomen.” Het actiecomité is ook blij met het negatieve advies. “Het belangrijkste is dat het gebied gewoon niet geschikt is voor dergelijke windturbines”, zegt Carl Messiaen. De bevoegde minister moet haar beslissing nemen tegen uiterlijk 31 december.