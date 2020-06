Verdachte brand in leegstaande villa in Sint-Denijs LSI

23 juni 2020

07u44

Bron: LSI 0 Zwevegem In Sint-Denijs (Zwevegem) heeft het maandagnacht fel gebrand in een leegstaande villa langs de Jolainstraat. Het vuur veroorzaakte flink wat schade. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De villa krijgt al langer regelmatig bezoek van krakers.

Iets over 1u merkten buurtbewoners op dat er vlammen uit het dak van de villa sloegen en er heel wat geknetter te horen was. Ze verwittigden de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De villa liep toch heel wat schade op. Het gebouw staat al vele jaren leeg. Het was in de jaren tachtig eigendom van tapijtweverij Boillot maar die ging failliet. Het gebouw viel al meermaals ten prooi aan vandalisme en krakers. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de brand.