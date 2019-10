Veertiger die minderjarigen aanzette tot ontucht, riskeert zwaardere straf in beroep Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

16u55 0 Zwevegem Een veertiger uit Zwevegem die in chatgesprekken twee minderjarige tieners aanzette tot seksuele handelingen, riskeert in beroep een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. In eerste aanleg kreeg de man nog zeven maanden voorwaardelijk, maar daar wil de procureur-generaal nog wat bij doen.

Net zoals in eerste aanleg beweerde de beklaagde dat hij niet zelf contact zocht met de tienerjongens. “Ons doet het denken aan een valstrik”, legt zijn advocaat uit. “De jongens hebben hem ’s nachts gebeld en zijn beginnen chatten. Ze gaven toe dat ze wilden zien hoe ver hij zou gaan. Natuurlijk had hij er niet op in mogen gaan, maar dat heeft hij helaas wel gedaan.” De man zegt dat hij een conflict had met een voormalige werkgever en daarom in de val gelokt werd. Hij verontschuldigde zich, maar dat vond de rechter te makkelijk. “Ik ben ontgoocheld”, zei hij.

De man kreeg zeven maanden cel met uitstel onder voorwaarden, maar ging in beroep om de opschorting van straf te vragen. Dat zou hem zuur kunnen opbreken, want de procureur-generaal greep de kans aan om nog vijf maanden meer te vragen. Ook de zakenpartner van de man kwam in de problemen omdat bij huiszoekingen kinderporno op zijn laptop werd gevonden. Hij zegt dat hij nooit specifiek op zoek was gegaan naar porno met minderjarigen en vraagt eveneens de opschorting van straf. Op 6 november kennen de twee hun straf.