Vakantiewerking wordt op één locatie ondergebracht Joyce Mesdag

13 december 2019

17u35 0 Zwevegem Het gemeentebestuur van Zwevegem wil tegen het eind van deze legislatuur de vakantiewerking op één locatie onderbrengen. Dat staat in het meerjarenplan van de gemeente.

“Op dit moment worden op verschillende locaties kampjes, speelpleinwerking en opvang georganiseerd tijdens de vakantie”, zegt schepen Isabelle Degezelle (CD&V). “De speelpleinwerking wordt georganiseerd op de chiroterreinen in de Hinnestraat, je hebt dan Grappelpas in het jeugdcentrum, er zijn kampjes in de verschillende ontmoetingscentra, sportgebouwen, op de Kappaert, in de Sint-Pauluszaal, noem maar op. Om dat alles efficiënter te kunnen organiseren, willen we die vanaf het eind van deze legislatuur op één centrale locatie laten doorgaan. We hebben een aantal locaties in gedachten, maar het is nog wat vroeg om daar al iets over prijs te geven.” Er zijn heel wat praktische voordelen aan één centrale locatie voor alle vakantiewerkingen”, zegt Degezelle. “We kunnen monitoren onderling gemakkelijker verschuiven als er voor de ene activiteit meer of minder interesse is dan verwacht, we hoeven maar op één plaats eten te voorzien ’s middags, de kinderen die voor of na de activiteiten naar de opvang komen, hoeven we maar op één plaats op te vangen, enz.”