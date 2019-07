Vader en zoon bereiken Denemarken met de fiets en halen 8.800 euro op voor goede doel Joyce Mesdag

14 juli 2019

15u52 0 Zwevegem Matthias Malfrere (40) en zijn zoon Camiel (13) uit Zwevegem hebben het gehaald! Na dertien dagen fietsen, zijn ze aangekomen in Denemarken. Camiel heeft een mentale en visuele beperking en Mathias wilde met de fietstocht graag de zeldzame stofwisselingsziekte die daar de oorzaak van is, onder de aandacht brengen. “Maar eigenlijk was dit ook gewoon een onvergetelijke vader-zoonuitstap”, zegt Matthias.

Matthias en Camiel lieten zich sponseren. De teller staat intussen op 8.800 euro. “We gaan een deel daarvan storten aan het Steunfonds metabole ziekten. Dat steunfonds organiseert regelmatig lezingen en infoavonden rond zeldzame stofwisselingsziektes. De organisatie is in het verleden al een grote steun geweest voor ons, en we willen nu graag iets terugdoen. Een ander deel zetten we aan de kant voor gezinnen in onze situatie die geïnspireerd zijn door onze uitdaging en die zelf ook zoiets willen ondernemen.”