Unizo pakt uit met ‘social distance’-bollen Joyce Mesdag

15 april 2020

19u21 0 Zwevegem Unizo Zwevegem lanceert ‘social distancing’-bollen die handelaars en ondernemers op de grond kunnen kleven. Ze roepen klanten op om een veilige afstand te bewaren ten opzichte van anderen in de zaak. Handelaars en ondernemers kunnen de stickers gratis bestellen.

“Met onze bollen wilden we onze handelaars helpen om hun klanten te sensibiliseren”, zegt Stefaan Vanneste van Unizo Zwevegem. “Het is anderzijds ook een manier om onze handelaars in de kijker te zetten, omdat ze op die manier kunnen tonen dat ze klaar zijn voor de toekomst. Het is de bedoeling dat ze de bollen aanbrengen op de vloer in hun winkel, showroom, wachtruimte of andere publieke plaats. Met de bollen garandeer je de social distancing en creëer je een veilige plaats voor je medewerkers, klanten en bezoekers. Het is ook duidelijk zo. Anderhalve meter is voor de één niet hetzelfde als voor de ander, zo merken we ook op.”

Unizo werkte hiervoor samen met Unizo Kortrijk. “We zijn ook bezig met een spaarsysteem op poten te zetten, om onze lokale handel te promoten. Later meer daarover.”