Uitverkocht Moen Feest beleeft topeditie: “Het was vonken en vuur” LBR

25 augustus 2019

11u07 0 Zwevegem De 6.500 kaarten voor Rockfestival Moen Feest waren al de deur uit toen het festival zaterdag van start ging. Het festival verwachtte veel van hun headliner Clouseau en die verwachtingen werden meer dan ingelost. “Uitverkocht festival, goeie affiche en festivalweer. Het is een topeditie”, zegt de persverantwoordelijke, Niko Vanderschelden.

Moen Feest ligt goed in de markt. Na één keer beleefd vragen aan Clouseau was de headliner al geregeld. Ook andere grote namen stonden deze editie op de planken: Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Milo Meskens, Les Truttes en Sons. Én het festival was ook nog eens uitverkocht. “De affiche en de capaciteit heeft veel te maken met onze ticketverkoop. Door de kermisattracties te schrappen op het terrein, hadden we deze editie 500 extra kaarten beschikbaar. In totaal hadden we nu 6.500 tickets en in de laatste week waren die volledig uitverkocht”, zegt de persverantwoordelijke, Niko Vanderschelden. “Voor het eerst waagden we ons aan een aparte dj-stage op de St.Bernardustent. Tussen alle optredens op ons hoofdpodium, zorgden dj’s dat het feestje bleef duren.

Het festival verwachtte heel veel van hun headliner Clouseau. “Ik denk dat het publiek ook heel veel verwachtte. Vorig jaar zagen we Clouseau aan het werk op de Lokerse Feesten. Ze treden, dit jaar, maar 3 keer op in België. Één van die optredens is bij ons, daar zijn we terecht fier op. “Clouseau loste de verwachtingen volledig in. Het was vonken en vuur. Ook Bart Peeters en zijn Ideale Mannen deden hun duit in het zakje en zorgden voor een spetterend optreden”, zegt Niko. “We konden het deze editie niet beter wensen. Een uitverkocht festival, een goede affiche en ideaal festivalweer.”

Het was zaterdag heet op het terrein van Moen Feest. Gratis drinkwater werd voorzien en een stand van Kom op tegen Kanker stond paraat met zonnecrème. De beschikbare plaatsen werden optimaal benut. De aanwezige ijscrèmekar hielp mee voor de nodige afkoeling. “We zijn goed ingesmeerd en we hebben daarnet nog wat water gedronken. We kunnen ertegenaan”, vertellen Annick uit Merelbeke, Grita uit Gent en Iris uit Berkendaal. “Het is onze eerste keer op Moen Feest. Via Facebook zagen we het evenement en alle namen op de affiche spraken ons aan. Zolang we maar eens naar buiten kunnen, lachen de vriendinnen.

Welke invulling Moen Feest volgend jaar krijgt, is nog niet zeker. “Dit jaar hebben we het over een andere boeg gegooid. Het kan misschien opnieuw veranderen, wie weet.”