Twintig uur om rijbaan N391 vetvrij te krijgen: parket zoekt vervuiler Alexander Haezebrouck

08 oktober 2019

20u23 0 Zwevegem Het parket is een onderzoek gestart naar de vervuiler die maandagavond vermoedelijk per ongeluk dierlijk vet heeft geloosd tussen Moen en de oprit van de E17. De brandweer had maar liefst 20 uur nodig om het goedje eindelijk verwijderd te krijgen.

Het was rond 17.30 uur maandagavond dat enkele bestuurders hadden gemeld dat het wegdek van de N391 in Zwevegem er wel erg glad bij lag. De brandweer kwam ter plaatse en merkte een vetspoor op van kilometers lang. Het spoor liep vanaf de Verzetslaan in Moen tot aan de oprit van de E17 in Kortrijk. De brandweer werkte met man en macht om het goedje opgeruimd te krijgen maar dat lukte niet. Zelfs gespecialiseerde firma’s kregen de vetsubstantie niet verwijderd. Ze probeerden nochtans alles, werken met stoom, zout en zand maar niets werkte. Uiteindelijk waren maar liefst vijftig man bijna een hele dag in de weer om toch nog een oplossing te vinden. Dat lukte uiteindelijk door een groot deel van het traject meermaals met een hogedrukreiniger op 90 graden te spoelen. Het volledige traject was vetvrij tegen dinsdagnamiddag 15.30 uur. Het parket onderzoekt nu wie verantwoordelijk is voor de vetsubstantie. De gemeente Zwevegem is in elk geval van plan zich burgerlijke partij te stellen mocht het tot een proces komen. Het vetspoor heeft de openbare veiligheid in gedrang gebracht en het hele opruimproces heeft handenvol geld gekost.