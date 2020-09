Twee schoolomgevingen in Zwevegem worden begin volgend jaar fietszones Joyce Mesdag

23 september 2020

20u29 6 Zwevegem De omgevingen van de gemeenteschool Groene Kouter en de Kouterschool enerzijds en de Centrumschool en het Rhizo College anderzijds, worden begin volgend jaar fietszones. Dat heeft het schepencollege woensdagmiddag beslist. Bij de start van de legislatuur werd al aangekondigd dat er fietsstraten en een fietszone zouden komen in Zwevegem. Het ongeval waarbij de 12-jarige Kato vorige week vrijdag om het leven kwam, heeft het proces versneld.

“In het totaal worden zes straten in beide schoolomgevingen fietsstraten”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemester). “Onder meer de Bekaertstraat, waar het ongeval met Kato plaatsvond, zit daartussen. De uitvoering van die plannen zal voor in december, januari zijn.”

De reden waarom er nog geen fietszones waren in Zwevegem, is omdat het participatietraject uitgesteld werd door corona. “Het parkeer- en circulatieplan, waar die fietszone in vervat zat, was klaar. We gaan de bevolking de kans geven om opmerkingen te formuleren over dat plan, en dus ook over de fietsstraten die we nu uit het plan hebben gehaald. Op 6 oktober valt een apart infomagazine over dit plan in de Zwevegemse bussen. Als de bevolking zwaar gekant zou zijn tegen die fietsstraten, kunnen die eventueel nog ingeperkt worden, maar ik ga ervan uit dat daar - zeker nu - voldoende draagvlak voor zal zijn.”

De Bekaertstraat is nog tot eind deze week afgesloten voor alle verkeer. “In afwachting van het moment dat de beide fietszones van kracht zullen zijn, willen we een verbod voor vrachtverkeer realiseren in de bewuste straten, rond het start en het einde van de schooldag. We willen dat eerstdaags rond krijgen.”